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Мужчина, который работает, испытывает стресс, да еще и посильнее, чем женщина в декрете

Мужчина, который работает, испытывает стресс, да еще и посильнее, чем женщина в декрете

«Очень часто женщины в комментариях пишут: "Да я с удовольствием буду работать, пускай он сам попробует посидеть в декрете с маленьким ребенком".

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Комментарии
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Аурелия Запсенко
Измельчал народ, изнежился. Я трижды мать(1987,1990,1995-й).Заметьте, самые трудные для рождения и выращвания детей годы,-и ничего: ни тебе послеродовой депрессии, ни остальной фигни,что тут описывают как неподъёмную. Не рассказывайте мне про трудности общения с учителями и врачами-плавали, знаем.Три родительских собрания в неделю-имеется такой опыт. Сегодняшним семьянинам хочется много денег и ничего не делать, ездить отдыхать и шопиться. А дети-это,конечно,труд, но труд, завещанный нам десятью миллионами предков, которым потруднее, чем нам, было. Истерички и неженки, тьфу на вас на всех.
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