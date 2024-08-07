Мужчина, который работает, испытывает стресс, да еще и посильнее, чем женщина в декрете

Аурелия Запсенко

Измельчал народ, изнежился. Я трижды мать(1987,1990,1995-й).Заметьте, самые трудные для рождения и выращвания детей годы,-и ничего: ни тебе послеродовой депрессии, ни остальной фигни,что тут описывают как неподъёмную. Не рассказывайте мне про трудности общения с учителями и врачами-плавали, знаем.Три родительских собрания в неделю-имеется такой опыт. Сегодняшним семьянинам хочется много денег и ничего не делать, ездить отдыхать и шопиться. А дети-это,конечно,труд, но труд, завещанный нам десятью миллионами предков, которым потруднее, чем нам, было. Истерички и неженки, тьфу на вас на всех.