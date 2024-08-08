В Красной Поляне полицейские задержали вора на свидании с потерпевшей С сообщением о краже кредитной банковской карты в пункт полиции поселка Красная Поляна обратилась местная жительница.
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В Красной Поляне полицейские задержали вора на свидании с потерпевшей С сообщением о краже кредитной банковской карты в пункт полиции поселка Красная Поляна обратилась местная жительница.