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Газета.ру

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Кличко: Киев находится под ударом баллистики

Кличко: Киев находится под ударом баллистики

Киев находится под ударом баллистики. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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