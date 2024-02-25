NBC: В ВСУ введены лимиты на боеприпасы на фоне их нехватки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают все более острую нехватку боеприпасов в то время, как конгресс США продолжает блокировать предоставление дополнительного пакета военной помощи Киеву в размере $60 млрд, сообщает NBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии