Джазмен Игорь Бутман заявил, что не опасается конкуренции с ИИ

Народный артист России Игорь Бутман заявил, что не опасается конкуренции с искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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