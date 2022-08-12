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Экс-защитник клубов НХЛ Патерин завершил карьеру и стал скаутом «Питтсбурга»

Экс-защитник клубов НХЛ Грег Патерин завершил карьеру и стал скаутом «Питтсбурга». 32-летний игрок провел минувший сезон в системе «Анахайма» (10 матчей в НХЛ, 1+1).

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