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Митома сбил велосипедистку на автомобиле. Женщина получила легкие травмы

Вингер «Брайтона» и сборной Японии Каору Митома подозревается в совершении наезда на велосипедистку за рулем своего автомобиля, сообщает The Japan News.

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