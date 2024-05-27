Казначейству хотят разрешить давать ценные бумаги в долг

Минфин подготовил проект поправок к постановлению правительства России № 777, который позволит Федеральному казначейству (ФК) предоставлять системно значимым банкам ценные бумаги взаймы, сообщили «Известия».
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