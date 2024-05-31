Свердловское РО СоюзМаш участвует в подготовке управленческих кадров

В рамках усиления взаимодействия представителей работодателей и учебных заведений региона, в работе государственных экзаменационных комиссий Уральского института управления - филиала РАНХиГС принимают участие члены Свердловского РО СоюзМаш России.
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