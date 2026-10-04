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Мировое обозрение

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«Нет денег даже содержать государство»: В Раде признали катастрофу с бюджетом Украины

«Нет денег даже содержать государство»: В Раде признали катастрофу с бюджетом Украины

Главное в тезисах: Депутат Рады бьёт тревогу: Алексей Гончаренко* заявил, что у Украины нет собственных денег не только на войну, но и на содержание государства.

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