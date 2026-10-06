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Царьград

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Ночная атака 650 дронов на Подмосковье: двое погибших, 47 домов повреждены

Ночная атака 650 дронов на Подмосковье: двое погибших, 47 домов повреждены

Ночью на 6 октября после массированного налета 650 беспилотников на Московскую область погибли два человека — мужчина 71 года в деревне Барыбино и 20-летний житель поселка Радумля, еще девять пострадали.

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