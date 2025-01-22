В Архангельске в суд передано дело о травме женщины в гостинично-банном комплексе

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего генерального директора ООО «Форт Нокс» Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло тяжкий вред здоровью по неосторожности.
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