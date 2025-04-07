РЖД проехалась железным колесом по шахтам и разрезам Кузбасса. А есть еще Донбасс

В Минэнерго проспали кризис угольной отрасли. Есть ли шанс спасти добычу Михаил Зубов Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Угольная промышленность России потеряла примерно 2,1 триллиона рублей с 2022 года.
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