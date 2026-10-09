Зять Трампа ведёт переговоры с Москвой о возвращении российского газа в Европу — Reuters

Зять Трампа ведёт переговоры с Москвой о возвращении российского газа в Европу и сделке по «Северному потоку», сообщает Reuters.
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