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Воронежские новости

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Воронежский «Факел» расторг контракт с главным тренером Василенко

Воронежский «Факел» расторг контракт с главным тренером Василенко

«Факел» после крупного поражения от «Локомотива» расстался с главным тренером Олегом Василенко, временно обязанности возьмёт на себя наставник молодёжки Алексей Ребко.

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