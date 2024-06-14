Могилы советских солдат, погибших за освобождение Литвы от фашистов, литовские власти признали пропагандой тоталитарных режимов

Прибалтийские республики продолжают свою политику тотальной русофобии. Литовские власти заявили, что могилы, в которых захоронены советские солдаты, павшие в боях за освобождение Литвы, не будут защищены законом, если они признаны «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».
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