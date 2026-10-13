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Как поступить, если ваш рейс задержали или отменили?

Как поступить, если ваш рейс задержали или отменили?

Как поступить, если ваш рейс задержали или отменили? Вы приезжаете в аэропорт за три часа до вылета, сдаете багаж, проходите контроль и уже предвкушаете путешествие.

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