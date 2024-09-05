Вазы и бутылки. Украшения и посуда. Небоскрёбы и витрины. Линзы и сложная техника. Вещь, изменившая человечество, – стекло.
Стекло
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Вазы и бутылки. Украшения и посуда. Небоскрёбы и витрины. Линзы и сложная техника. Вещь, изменившая человечество, – стекло.