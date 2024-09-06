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Минобороны опубликовало кадры удара Су-34 по ВСУ под Курском

Минобороны опубликовало кадры удара Су-34 по ВСУ под Курском

Военное ведомство показало удар русского самолёта по украинской технике вблизи Курской областиВСУ не оставляют попыток продвинуться вглубь Курской области, хотя на этом направлении они потеряли свыше 10 000 боевиков.

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