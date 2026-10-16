Главное в тезисах: Возврат Кидаля: 7 октября силы Африканского корпуса МО РФ, ВС Мали и проправительственных ополчений GATIA и MSA без боя вернули контроль над городом, удерживавшимся с апреля 2026 года коалицией ФОА и ДНИМ.