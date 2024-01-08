Пять моделей поведения российских отцов, которые я встречаю чаще всего

Ну что же, о матерях, чье поведение частенько наносит детские травмы, мы вчера уже поговорили. Как на счет того, чтобы вспомнить и об отцах? Ведь они тоже как-то участвуют в процессе формирования личности ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии