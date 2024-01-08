ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 651 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Не отвечай низшему звену эволюции. Он все равно не допрет.Не хочу сидеть с ...
  • Элина Морозова
    У него очередной приступ безумия. Он же  курятина  безмозглая.Не хочу сидеть с ...
  • Майя Maja
    Элина, да подними ты руку и опусти ее резко приговаривая = да пошёл  ты на х...й!. Оскарида эта всех уже на МТ достал...Не хочу сидеть с ...

Пять моделей поведения российских отцов, которые я встречаю чаще всего

Пять моделей поведения российских отцов, которые я встречаю чаще всего

Ну что же, о матерях, чье поведение частенько наносит детские травмы, мы вчера уже поговорили. Как на счет того, чтобы вспомнить и об отцах? Ведь они тоже как-то участвуют в процессе формирования личности ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Seregin
🤥😒
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх