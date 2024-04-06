Фоторепортаж: как кубинцы живут в старинных изъятых особняках на набережной Гаваны

Фотограф Людмила Цуканкова съездила в Гавану и смогла заглянуть в гости к кубинцам, которые поселились в экспроприированных после революции американских особняках, построенных на набережной около сотни лет назад.
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