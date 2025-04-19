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Байден просит за выступление 300 тысяч долларов

Байден просит за выступление 300 тысяч долларов

Бывший президент США Джо Байден, предлагающий свои услуги в качестве спикера на мероприятиях после ухода с поста главы государства, просит за одно выступление «всего» 300 тысяч долларов, однако находит мало желающих послушать его, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.

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