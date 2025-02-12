У Трампа успокаивают Европу: Келлог обещает учесть мнение Брюсселя при подготовке мирного плана по Украине

Британское издание The Telegraph утверждает, со ссылкой на своих конфидентов в вашингтонских кругах, что США все-таки привлекают Европу к разработке мирного плана по Украине, чего от Трампа так долго добивались европейские политики-заукраинцы.
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