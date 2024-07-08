Конец эпохи: в Европе запаниковали из-за популярности правых

Пока Джо Байден на прошлой неделе не вышел на сцену в дебатах с Дональдом Трампом, самым катастрофически глупым президентским политическим решением года было назначение Эммануэлем Макроном досрочных выборов после впечатляющих результатов "Национального объединения" на европейских парламентских выборах.