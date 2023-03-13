Минпромторг разрешил параллельный импорт товаров IKEA

Минпромторг включил в новый перечень товаров для параллельного импорта товары IKEA, бренды Lancôme, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent, а также марки одежды и другую продукцию, пишут "Известия" со ссылкой на приказ ведомства<strong>Министерство промышленности и торговли включило в новый перечень товаров для параллельного импорта товары <span lang="en-US">IKEA, </span><span lang="ru-RU">косметические бренды Lancôme, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent, а также марки одежды и другую продукцию.
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