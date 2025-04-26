Полное видео доклада Герасимова Путину. Глава Генштаба заявил, что военнослужащие из Северной Кореи бок о бок сражались с нашими бойцами в Курской области.
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Полное видео доклада Герасимова Путину. Глава Генштаба заявил, что военнослужащие из Северной Кореи бок о бок сражались с нашими бойцами в Курской области.