В Госдуме рассказали родителям, как защитить ребенка от мошенников в онлайн-играх

Об этом высказался Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT, как научить детей распознавать уловки мошенников в онлайн-играх.