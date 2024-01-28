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Александр Меншиков. Триумфатор при Переволочной и сиятельный вор

Александр Меншиков. Триумфатор при Переволочной и сиятельный вор

А. Меншиков на портрете неизвестного художника. Начало XVIII в.Как мы помним из предыдущей статьи, после Полтавы Пётр I, принимая шпаги пленных шведских генералов, а затем пируя с ними, забыл отдать приказ о преследовании армии Карла XII.

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