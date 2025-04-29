Александр Новиков рассказал о масштабной проверке терруправлений Смоленска

К работе чиновников на местах у смолян, которые обращаются онлайн к градоначальнику, есть масса претензий Глава города Александр Новиков поручил проверить все три территориальных управления по районам Смоленска - на пресечение административных нарушений, в частности, борьбу с парковками на зелёных зонах и с нелегальными граффити.
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