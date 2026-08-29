TVLine's Performer Of The Week: Lucy Freyer

Lucy Freyer was a riot as Billie faced the harsh reality of getting older in Season 2 of Adults - see why she's TVLine's Performer of the Week.
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