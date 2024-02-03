Песков выразил обеспокоенность в связи с приездом Нуланд в Киев: Добром не кончается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналиста Павла Зарубина оценил заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о «сюрпризах на поле боя» для РФ в 2024 году.
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