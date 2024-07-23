Депутат заверил, что сближение Армении с Евросоюзом не означает ее выход из ЕАЭС

ТАСС/Александр Патрин Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне сближения с Евросоюзом, заявил "Известиям" депутат парламента от правящей партии "Гражданский договор" Алексей Сандыков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии