Мор о судействе Карасева: «Пожалел «Краснодар». Мог назначить пенальти за фол на Горшкове и удалить Кади»

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ. Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор не согласился с решением Сергея Карасева не назначать 11-метровый за фол защитника «быков» Хуниора Алонсо на Юрие Горшкове.
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