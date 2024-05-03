"Штаб группировки "Юг" разбит наглухо": СМИ сообщили о смерти высокопоставленного офицера в Одессе после атаки русских

Точный ракетный удар по Одессе русской армии уничтожил оперативно-командный штаб противника. Украинские СМИ в первую очередь "во весь голос" стали обвинять Россию в атаке по гражданскому объекту, но когда стали всплывать потери – деваться оказалось некуда.