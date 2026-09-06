Дома в деревне Гродненской области продаются за 315 белорусских рублей

В деревне Долгая Гродненской области выставлены на продажу семь пустующих домов. Общая стоимость составляет 315 белорусских рублей (около 8 тысяч российских рублей).
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