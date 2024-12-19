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Калужские новости

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Утренний дайджест КН

Утренний дайджест КН

«Калужские новости» подготовили утренний дайджест по итогам 15 декабря. Рассказываем о произошедших накануне, но по-прежнему актуальных событиях, которые вы могли пропустить«Калужские новости» подготовили утренний дайджест по итогам 15 декабря.

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