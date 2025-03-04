Роспотребнадзор одобрил идею увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор одобрил инициативу об увеличении штрафов за несоблюдение санитарных норм в жилых помещениях, о чем свидетельствует ответ ведомства на запрос заместителя председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Колунова.