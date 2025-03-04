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Роспотребнадзор одобрил идею увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор одобрил инициативу об увеличении штрафов за несоблюдение санитарных норм в жилых помещениях, о чем свидетельствует ответ ведомства на запрос заместителя председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Колунова.

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Комментарии
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Егор П
любую ху..ню принимают со скоростью света, лишь бы нормальных и нужных законов не принимать!( о визах с ..станами, самообороне в квартире, например)
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