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УтроNews

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В России запущены первые коммерческие сети 5G в 16 городах

В России запущены первые коммерческие сети 5G в 16 городах

На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей на 20–25%.

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