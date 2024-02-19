Самое время начинать

Не было бы счастья, да несчастье помогло! Несчастье конфликта России с Украиной и коллективным Западом во главе с США, есть начало пути к полному суверенитету, счастью и процветанию России с входящей в ее состав Украиной.

Астон Мартин

А что , когда друзьями с западом были и на все западное соглашались все тридцать лет - это все было якобы правильно и проведение прозападных реформ , и многочисленное уничтожение собственного производства типа заграница нам поможет ?????????? сейчас запад повернулся задницей и у нас типа одумались , ну если он ОБРАТНО лицом повернется , тогда что - опять в дружбе и опять их реформы впереди планеты всей , и так и будем дергаться без собственной мозговой оболочки туда сюда ?????????????🤔