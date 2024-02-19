Жить. Самое время начинать жить! Не надеждами на Скорую Отмену разных зарубежных санкций, нет. Не мыслями «главное чуть-чуть пересидеть», а там Запад Одумается.
Самое время начинать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
ключевое слово ЕСЛИ....
Ответить
10 час.
Арсен Межлумов
Не было бы счастья, да несчастье помогло! Несчастье конфликта России с Украиной и коллективным Западом во главе с США, есть начало пути к полному суверенитету, счастью и процветанию России с входящей в ее состав Украиной.
Ответить
5 час.
Астон Мартин
А что , когда друзьями с западом были и на все западное соглашались все тридцать лет - это все было якобы правильно и проведение прозападных реформ , и многочисленное уничтожение собственного производства типа заграница нам поможет ?????????? сейчас запад повернулся задницей и у нас типа одумались , ну если он ОБРАТНО лицом повернется , тогда что - опять в дружбе и опять их реформы впереди планеты всей , и так и будем дергаться без собственной мозговой оболочки туда сюда ?????????????🤔
Ответить
5 час.
Свежие комментарии