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Самое время начинать

Самое время начинать

Жить. Самое время начинать жить! Не надеждами на Скорую Отмену разных зарубежных санкций, нет. Не мыслями «главное чуть-чуть пересидеть», а там Запад Одумается.

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Комментарии
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Иван Иванов
ключевое слово ЕСЛИ....
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10 час.
Арсен Межлумов
Не было бы счастья, да несчастье помогло! Несчастье конфликта России с Украиной и коллективным Западом во главе с США, есть начало пути к полному суверенитету, счастью и процветанию России с входящей в ее состав Украиной.
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5 час.
Астон Мартин
А что , когда друзьями с западом были и на все западное соглашались все тридцать лет - это все было якобы правильно и проведение  прозападных  реформ , и многочисленное уничтожение собственного производства типа заграница нам поможет  ?????????? сейчас запад повернулся задницей и у нас типа одумались , ну если он ОБРАТНО лицом повернется , тогда что - опять в дружбе и опять их реформы впереди планеты всей , и так и будем дергаться без собственной мозговой оболочки туда сюда ?????????????🤔
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5 час.

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