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Что показал новый обмен телами погибших между РФ и Украиной

Что показал новый обмен телами погибших между РФ и Украиной

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Процедура состоялась в пункте пропуска «Новая Гута».

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