Агент Джикии о менеджерах «Лукойла»: «Состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло. Авторитет Георгия гораздо выше»

Вчера «Спартак» объявил, что защитник покинет клуб по окончании сезона. – Сложилось впечатление, что, объявив об уходе Джикии из клуба, «Спартак» тем самым опроверг слова Георгия, что у него с Абаскалем «есть что-то личное», из-за чего футболист не появлялся на поле.