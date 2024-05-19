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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Джикии о менеджерах «Лукойла»: «Состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло. Авторитет Георгия гораздо выше»

Вчера «Спартак» объявил, что защитник покинет клуб по окончании сезона.  – Сложилось впечатление, что, объявив об уходе Джикии из клуба, «Спартак» тем самым опроверг слова Георгия, что у него с Абаскалем «есть что-то личное», из-за чего футболист не появлялся на поле.

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