Трамп считает, что президент должен влиять на процентные ставки ФРС

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент США должен иметь влияние на процентные ставки и денежно-кредитную политику, что идет вразрез с давней практикой независимости Федеральной резервной системы США от политических акторов.
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