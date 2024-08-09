Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Трамп считает, что президент должен влиять на процентные ставки ФРС

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент США должен иметь влияние на процентные ставки и денежно-кредитную политику, что идет вразрез с давней практикой независимости Федеральной резервной системы США от политических акторов.

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