Арестович: Наступает конец. Украина оказалась провальным проектом

Украина, построенная после развала СССР, провалилась как проект второй республики. Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».