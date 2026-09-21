Песков отверг обвинения Ле Пен: Москва никому не угрожает и не шантажирует Париж

В Кремле категорически не согласны с утверждениями кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о том, что Москва якобы пытается диктовать Парижу свою политику через угрозы.
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