Токаев: Язык должен объединять людей и не становиться предметом политизации

Язык должен объединять людей, служить взаимопониманию, а не становиться предметом политизации. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Международной организации по русскому языку (МОРЯ) Натальей Бочаровой, передает его пресс-служба.
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