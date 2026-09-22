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Газета.ру

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Токаев: Язык должен объединять людей и не становиться предметом политизации

Токаев: Язык должен объединять людей и не становиться предметом политизации

Язык должен объединять людей, служить взаимопониманию, а не становиться предметом политизации. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Международной организации по русскому языку (МОРЯ) Натальей Бочаровой, передает его пресс-служба.

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