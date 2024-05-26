Рентабельное яблоко полного цикла

Компания «Брянский сад» высадила миллион колонновидных яблонь в лесу, построила первую очередь ультрасовременного плодохранилища и теперь подбирает варианты переработки будущего урожая, чтобы ни одно яблоко не пропало Климат брянского леса интенсивному саду колонновидных яблонь пришелся впору: здесь влажно, безветренно и не бывает градачитайте на monocle.