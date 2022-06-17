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Немцев удивляют доходы РФ от экспорта в Германию,а Россия получает новые рынки сбыта

Немцев удивляют доходы РФ от экспорта в Германию,а Россия получает новые рынки сбыта

Как это так получается,что последнее время ещё больше идёт отчислений из Германии в российский бюджет за энергоресурсы? А как же санкции! Вот об этом немцы задумываются.

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