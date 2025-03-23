Итак, у нас появилось подтверждение, что пару недель назад ВСУшники на территории Курской области всё-таки применили новый БПЛА на 95 процентов схожий с "Булавой", которую они два года до эт

Итак, у нас появилось подтверждение, что пару недель назад ВСУшники на территории Курской области всё-таки применили новый БПЛА на 95 процентов схожий с "Булавой", которую они два года до этого таскали по различным выставкам, позиционируя его как "аналог Ланцета".