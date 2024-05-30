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Курские новости

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Жителя Курской области осудили за хранение оружия

Жителя Курской области осудили за хранение оружия

В 2015 году житель Медвенского района собрал пистолет и хранил у себя в хозпостройке, за что и предстал перед судомВ 2015 году житель Медвенского района собрал пистолет и хранил у себя в хозпостройке, за что и предстал перед судом.

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